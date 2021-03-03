Biden: Mayıs sonuna kadar elimizde her Amerikalıya yetecek kadar aşımız olacak
ABD Başkanı Joe Biden, mayıs ayının sonuna kadar ellerinde, her Amerikalıya yetecek kadar Kovid-19 aşısı olacağını belirtti.
Washington
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki Kovid-19 salgınının gidişatı ve aşı çalışmaları hakkında konuştu.
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Donald Trump yönetiminin salgını hafife aldığını vurgulayan Biden, "Kovid-19 konusunda bize miras kalan dağınıklığı toparlama yolunda ilerleme kaydediyoruz." ifadesini kullandı.
Biden, dünyanın en büyük ilaç üretim şirketlerinden Merck & Co'nun, Johnson & Johnson'ın hafta sonu onay alan Kovid-19 aşısını üreteceğini kaydetti.
Biden'dan eğitimcilere ve okul çalışanlarına aşıda öncelik verilmesi çağrısı
Daha önce yaptığı açıklamada temmuz sonuna kadar tüm Amerikalılara yetecek kadar aşıları olacağını açıkladıklarını anımsatan Biden, "Şimdi üretim konusunda attığımız adımlar sonucunda mayıs sonuna kadar elimizde her Amerikalıya yetecek kadar aşımız olacak." diye konuştu.
Biden, okulların bir an önce açılması için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizerek, "Biz her eğitimcinin, okul çalışanının, ana okulu çalışanının bu ay sonuna kadar en az bir doz aşı olmasını istiyoruz. Bu nedenle de eyaletlere bu çalışma gruplarına öncelik verme çağrısında bulunuyorum." dedi.
Hala herkesin maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Tünelin sonunda ışık var ama her şey bitmiş değil. Şimdi gardımızı düşürmenin zamanı değil." ifadesini kullandı.
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