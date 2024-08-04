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Dünya

Biden, İran'ın geri adım atıp atmayacağına ilişkin soruya "Umarım" yanıtını verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu'daki gerilimle ilgili İran'ın geri adım atıp atmayacağına ilişkin soruyu "Umarım. Bilmiyorum." diyerek yanıtladı.

Aynur Şeyma Asan  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Biden, İran'ın geri adım atıp atmayacağına ilişkin soruya "Umarım" yanıtını verdi

Ankara

Başkan Biden, Delaware eyaletinde marketten çıkarken basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Gazetecilerin "İran geri adım atacak mı?" sorusu üzerine Biden, "Umarım. Bilmiyorum." yanıtını verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "İran kaynaklı tehditler" karşısında İsrail'in güvenliğine desteğini artırmak için bölgeye ilave savaş uçakları ve gemiler göndereceklerini bildirmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken Tel Aviv yönetimi, suikasta ilişkin suskunluğunu sürdürüyor.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

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