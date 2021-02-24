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Dünya

Biden ile Kazımi Irak'taki son roket saldırılarını görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ile Irak Başbakanı Mustafa Kazımi arasındaki görüşmede, Irak'ta son günlerde yaşanan roketli saldırıların ele alındığı bildirildi.

Hakan Çopur   | 24.02.2021
Biden ile Kazımi Irak'taki son roket saldırılarını görüştü

Washington DC

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Irak Başbakanı Mustafa Kazımi arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkan, ABD'nin Irak'ın egemenlik ve bağımsızlığına olan desteğini teyit etti ve Başbakan'ın liderliğini takdir etti. İkili, son günlerde Iraklı ve Koalisyon personelini hedef alan roket saldırılarını ele aldı ve saldırıların faillerinin tamamıyla sorumlu tutulması gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Biden ile Kazımi'nin ABD-Irak ilişkilerini "Stratejik Diyalog" kanalıyla geliştirmenin önemi konusuna da vurgu yaptıkları belirtildi.

Irak'ta ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Erbil Havalimanına geçen hafta, Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'ye de önceki gün roketli saldırılar gerçekleştirilmişti.

Bölgedeki birçok kaynak İran'ı işaret ederken, ABD'li yetkililer saldırıların faillerini tespit etmeye yönelik incelemelerini henüz tamamlayamadıklarını ifade etmişti.

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