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Dünya

Biden ile Blinken'dan Orta Doğu'da artan gerilim konusunda telefon diplomasisi

ABD Başkanı Joe Biden Ürdün Kralı 2. Abdulah, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile Orta Doğu'da artan tansiyonun düşürülmesi konusunda görüşmeler yaptı.

Hakan Çopur  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Biden ile Blinken'dan Orta Doğu'da artan gerilim konusunda telefon diplomasisi

Washington DC

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden ile Ürdün Kralı Abdullah telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Biden ile Kral Abdullah, Orta Doğu'da yükselen tansiyonun düşürülmesinin ve özellikle Gazze'de bir ateşkese varılmasının önemi konusunda mutabık kaldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katarlı mevkidaşı Al Thani ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Blinken da bölgede tansiyonun düşürülmesi ve daha fazla gerilim yaşanmaması noktasındaki çabaları değerlendirdi.

İkili, Gazze'de bir ateşkes sağlanmasının tansiyonu düşürme konusunda önemli olduğunu vurguladı ve bu yöndeki çabalarına devam edecekleri mesajını verdi.

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