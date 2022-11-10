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Dünya

Biden: Enflasyonu düşürme konusunda ilerleme kaydediyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonu normal seviyelere döndürmenin zaman alacağını belirterek, enflasyonu düşürme konusunda ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

Dilara Zengin Okay   | 10.11.2022
Biden: Enflasyonu düşürme konusunda ilerleme kaydediyoruz

Washington

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başkan Biden, "Bugünkü rapor, ekonomik büyüme ve istihdam yaratma konusunda kaydettiğimiz tüm ilerlemelerden vazgeçmeden, enflasyonu düşürme konusunda ilerleme kaydettiğimizi gösteriyor." ifadesini kullandı.

Ekonomi planının sonuç gösterdiğini kaydeden Biden, enflasyonu normal seviyelere döndürmenin zaman alacağını, yol boyunca aksiliklerin görülebileceğini aktardı.

Biden, orta sınıf ve çalışan ailelere daha fazla nefes alanı sağlamak için Demokratlar ve Cumhuriyetçiler ile birlikte çalışacağını belirterek, gündemini bozmaya veya enflasyonu daha da kötüleştirmeye yönelik her türlü çabaya karşı çıkacağını bildirdi.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 7,7 artarak beklenenden fazla yavaşlama kaydetti.

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