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Dünya, Araştırma, Yeşil hat

Kuzeydoğu Grönland'daki buzul erimesi 2100 yılına kadar deniz seviyesini 0,5 inç yükseltebilir

Kuzeydoğu Grönland Buz Levhası'nda yaşanan hızlı erimenin, yüzyılın sonuna kadar deniz seviyesini 0,5 inç yükseltebileceği bildirildi.

Mehmet Alaca   | 10.11.2022
Kuzeydoğu Grönland'daki buzul erimesi 2100 yılına kadar deniz seviyesini 0,5 inç yükseltebilir Fotoğraf: Gökalp Saklı/AA

Ankara

Mail Online'daki habere göre, Danimarka ve ABD'den araştırmacıların yaptığı çalışmada, Kuzeydoğu Grönland Buz Levhası'ndaki hızlı erimenin, endişe verici seviyeye ulaştığı belirlendi.

Araştırmada, 2012'den bu yana levhadaki buz kaybı, uydu verileri ve sayısal modeller aracılığıyla incelendi.

Mevcut erime trendinin devam etmesi halinde 2100 yılına kadar küresel deniz seviyesinin 0,5 inç yükselebileceği tahmin edildi.

Buzulun, 2011'den bu yana yaklaşık 3 metre inceldiği ve Grönland kıyılarından iç kısımda en az 200 kilometre mesafeye yayıldığı belirtildi.

Danimarka Teknik Üniversitesinden araştırmanın baş yazarı Shfaqat Abbas Khan, verilerin, buz tabakasının çok gerilediğini gösterdiğini vurgulayarak, bütün havzanın inceldiğini ve buzulun geriye çekildiğini söyledi.

Khan, erimenin gelecek on yıllarda da devam edeceğini öngördüklerini kaydetti.

"Arktik Çölü" olarak tanımlanan Kuzeydoğu Grönland'da düşük yağışlar nedeniyle buz tabakası erime hızını telafi edemiyor.

Araştırma, "Nature Dergisi"nde yayımlandı.

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