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Dünya

Biden-Bennett görüşmesi ABD'nin başkenti Washington'da protesto edildi

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Beyaz Saray'da yapmayı planladığı görüşme, ABD'nin başkenti Washington'da protesto edildi.

Dildar Baykan Atalay, Hakan Çopur   | 26.08.2021
Biden-Bennett görüşmesi ABD'nin başkenti Washington'da protesto edildi Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

ABD'de yaşayan Filistinliler tarafından düzenlenen gösteriye Ortodoks Yahudiler de destek verdi.

100 civarında kişinin katıldığı gösteride "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.

Beyaz Saray'ın karşısında yer alan Lafayette Park'ta protestolarına başlayan göstericiler ardından, Bennett'in konakladığı otelin önüne geçerek gösterilerini burada sürdürdü.

Öte yandan Kabil Hamid Karzai Havalimanındaki patlama nedeniyle Biden ve Bennett görüşmesi yarına ertelendi.

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