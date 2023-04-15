Dolar
19.36
Euro
21.29
Altın
2,004.15
ETH/USDT
2,104.20
BTC/USDT
30,454.00
BIST 100
5,092.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden, 2024 Başkanlık seçimlerine adaylığını yakında açıklayacağını söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, 2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını yakında açıklayacağını belirtti.

Islam Doğru  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
Biden, 2024 Başkanlık seçimlerine adaylığını yakında açıklayacağını söyledi

New York

İrlanda gezisi sırasında gazetecilere konuşan Biden, seneye yapılacak başkanlık seçimleri için, “Hesabı çoktan yaptım. Yakında duyuracağım.” ifadesini kullandı.

Biden, İrlanda gezisinin, neler yapılabileceği konusunda iyimserlik duygusunu pekiştirdiğini belirterek, "Planımın yeniden aday olmak olduğunu zaten söylemiştim." dedi.

ABD ordusuna ait askeri bilgileri internette ifşa ettiği gerekçesiyle önceki gün gözaltına alınan Jack Teixeira hakkındaki bir soruya da Biden, gizli bilgilere erişimi nasıl sağladığının kökenine inmeleri için talimat verdiğini kaydetti.

Biden, gizli belgelerle ilgili soruşturmanın çok uzun sürmeyeceğini belirtti.

Massachusetts Ulusal Hava Muhafızlarının istihbarat kanadı üyesi 21 yaşındaki Teixeira, dün de Boston’da hakim karşısına çıkarılarak gizli belgeleri internette yayımladığı gerekçesiyle suçlanmıştı.

İnternete sızdırılan belgelerde Rusya ile savaşta olan Ukrayna'nın savunmasındaki potansiyel güvenlik açıklarına ve ülkede aktif olduğu iddia edilen Birleşik Krallık özel kuvvetlerinin sayısıyla ilgili bilgilere yer verildiği kaydedilmişti.

Söz konusu sızıntı, ilk defa grubun bazı üyelerinin belgelerin bir kısmını halka açık çevrim içi forumda yayımlamasıyla ortaya çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Bu seçim Türkiye'nin bir istikamet seçimidir'
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ayaş'ın Ilıca köyünde vatandaşlarla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viyana'da iftar programında vatandaşlara telefonda seslendi
'Artık Türkiye önündeki 50 yılı planlayan ülke olmuştur'

Benzer haberler

Biden, 2024 Başkanlık seçimlerine adaylığını yakında açıklayacağını söyledi

Biden, 2024 Başkanlık seçimlerine adaylığını yakında açıklayacağını söyledi

Biden 2024 başkanlık seçimlerinde aday olmayı planlıyor

Biden, 11-14 Nisan'da Kuzey İrlanda ve İrlanda'yı ziyaret edecek

Biden'a göre, OPEC+'ın petrolde kesintiye gitme kararı düşünüldüğü kadar kötü olmayacak

Biden'a göre, OPEC+'ın petrolde kesintiye gitme kararı düşünüldüğü kadar kötü olmayacak
İsrailliler, Netanyahu’nun erteleme kararına rağmen “yargı reformu” protestolarına devam ediyor

İsrailliler, Netanyahu’nun erteleme kararına rağmen “yargı reformu” protestolarına devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet