Euro
8.22
Dolar
6.91
BIST 100
1,087.16
Altın
2,016.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Beyrut'taki patlamada THY personeli hafif yaralandı

Türk Hava Yolları (THY), Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamanın etkisiyle THY ofisinin camlarının kırılması nedeniyle bir personelin hafif yaralandığını bildirdi.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 04.08.2020
Beyrut'taki patlamada THY personeli hafif yaralandı Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, patlamanın etkisiyle camları kırılan ofiste hafif yaralanan personelin muhasebe şefi olduğu belirtilerek, "Beyrut Havalimanı'nda operasyona engel olacak bir durum olmadığı bilgisi üzerine 17.05 'utc' kalkışlı TK-826 seferimiz operasyona devam etmektedir." denildi. 

asın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Lübnan'da yaşanan patlama sırasında Beyrut ofisindeki bir çalışma arkadaşlarının hafif şekilde yaralandığını üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Arkadaşımızın durumu yakından takip edilmektedir. Beyrut operasyonlarımız planlandığı şekilde icra edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 700 bini aştı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kovid-19 tedbirleri' konulu ek genelge
Yunanistan'da Kovid-19 vakalarındaki yükseliş nedeniyle tedbirler artırılıyor
Sağlık Bakanı Koca: Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi

Benzer haberler

Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü: Her alanda insani desteğe hazırız

Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü: Her alanda insani desteğe hazırız

TBMM Başkanı Şentop'tan Lübnan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Lübnan'a taziye mesajı

Beyrut'taki patlamada THY personeli hafif yaralandı

Beyrut'taki patlamada THY personeli hafif yaralandı

Beyrut’taki patlamalarda 2 Türk vatandaşı yaralandı

Beyrut’taki patlamalarda 2 Türk vatandaşı yaralandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Lübnan'a taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Lübnan'a taziye mesajı