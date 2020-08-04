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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kovid-19 nedeniyle okulların kapatılmasına ilişkin uyarı

BM Genel Sekreteri Guterres, "Dünya, sayısız insan potansiyelini boşa harcayabilecek, onlarca yıllık süreci baltalayabilecek ve eşitsizliği artabilecek bir nesilsel felaketle karşı karşıya." açıklamasında bulundu.

Dildar Baykan   | 04.08.2020
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kovid-19 nedeniyle okulların kapatılmasına ilişkin uyarı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 160'tan fazla ülkedeki 1 milyarın üzerinde öğrencinin okullarından uzak kaldığını belirterek, dünyanın "nesilsel bir felaket" ile karşı karşıya olduğu uyarısını yaptı.

Guterres, Twitter'dan yayımladığı video mesajında, Kovid-19 salgınının eğitim tarihindeki en büyük kesintiye neden olduğunu vurgulayarak, bu dönemde 160'dan fazla ülkedeki 1 milyarın üzerinde öğrencinin okullarından uzak kaldığını söyledi.

Dünya genelinde en az 40 milyon öğrencinin de okul öncesi eğitimden mahrum kaldığına işaret eden Antonio Guterres, "Dünya, sayısız insan potansiyelini boşa harcayabilecek, onlarca yılllık süreci baltalayabilecek ve eşitsizliği artabilecek bir nesilsel felaketle karşı karşıya." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgını öncesinde de 250 milyon çocuğun okula gidemediğini ve dünyanın halihazırda bir "eğitim krizi" yaşadığını belirten Guterres, "Dünya çocukları ve gençleri için belirleyici bir noktadayız. Şu anda hükümetlerin ve ortaklarımızın aldığı kararların, yüz milyonlarca genç insanın hayatı üzerinde uzun süreli etkisi olacak." görüşünü paylaştı.

BM Genel Sekreteri Guterres, virüsün yerel çapta yayılmasını durduran bölgelerde okulların açılması ve öğrencilerin en güvenli şekilde okullarına dönmesi gerektiğini de kaydetti.

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