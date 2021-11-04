Dolar
9.70
Euro
11.21
Altın
1,793.26
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,575.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Beyrut Limanı soruşturması 4'üncü kez askıya alındı

Lübnan Temyiz Mahkemesi, Beyrut Limanı patlaması soruşturmasını durdurma kararı aldı.

Wassim Samih Seifeddine, Said İbicioğlu   | 04.11.2021
Beyrut Limanı soruşturması 4'üncü kez askıya alındı

Beyrut

En-Nahar gazetesinin de aralarında bulunduğu Lübnan yerel basınına göre, Beyrut'taki Temyiz Mahkemesi, eski bakan Yusuf Fenyanus'un adli müfettişe henüz yanıt vermemesi üzerine dosya ile ilgili yeni bir karar verdi.

Haberde, Temyiz Mahkemesi'nin, Fenyanus'un müfettişe yanıt verinceye kadar hakim Tarık Bitar'ın dosyayı soruşturmasını durdurma kararı aldığı kaydedildi.

Eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuaytir'in avukatları 12 Eylül'de, soruşturmayı yürüten hakim Tarık Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.

Temyiz Mahkemesi'nin söz konusu talebi karara bağlayıncaya kadar, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma süreci askıya alınmıştı.

Söz konusu durdurma kararı ile birlikte, 2020'den bu yana soruşturma 4. defa askıya alınmış oldu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'den aşı üreticilerine COVAX programını önceleme çağrısı
Yunanistan’da günlük Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı 228 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de 100'den fazla çalışanlı işletmeler için aşı zorunluluğunda son tarih 4 Ocak
AB ilaç ajansı Merck'in Kovid-19 ilacının acil durumlarda kullanılmasını önerdi

Benzer haberler

Beyrut Limanı soruşturması 4'üncü kez askıya alındı

Beyrut Limanı soruşturması 4'üncü kez askıya alındı