Dolar
16.61
Euro
17.34
Altın
1,817.77
ETH/USDT
1,101.90
BTC/USDT
20,044.00
BIST 100
2,401.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce’de Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümeti Başkanı’nın ev sahipliğinde, El Prado Müzesi’nde düzenlenen, Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde “Resmi Olmayan Transatlantik Akşam Yemeği” programına katılıyor.
logo
Dünya

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama:

Beyaz Saray, Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugünkü görüşmesinde Finlandiya ve İsveç ile imzalanan üçlü muhtıradan duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini ve iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilerin sürmesini arzuladığını bildirdiğini aktardı.

Dildar Baykan Atalay   | 29.06.2022
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama:

Washington

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugünkü görüşmesinde Finlandiya ve İsveç ile imzalanan üçlü muhtıradan duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini ve iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilerin sürmesini arzuladığını bildirdiğini aktardı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın Madrid'deki NATO Zirvesi kapsamında ikili bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Biden, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile üçlü muhtıra imzalayarak, bu ülkelerin NATO'ya katılımına davetin önünü açmasını memnuniyetle karşıladı." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın Ukrayna'ya desteği de ele aldığına işaret edilen açıklamada, Ukrayna tahılının ihracatının önündeki Rus engelinin aşılmasının önemine de değinildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Liderler, Ege ve Suriye'de istikrarın korunması konusunu da ele alındı. Biden, yapıcı ikili ilişkilerin korunması arzusunu bir kez daha dile getirdi ve iki lider hükümetleri arasında yakın iletişimin sürdürülmesine vurgu yaptı." ifadeleri kullanıldı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı
Karabük'te selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: En kısa sürede Bozkurt'taki çalışmalarımızı bitirmiş olacağız
Karabük'te sağanaktan etkilenen ev ve iş yerleri temizleniyor
NATO'nun Çok Yüksek Hazırlıklı Görev Kuvveti Görev Grubu 441.04'ün komutası Türkiye'ye geçti

Benzer haberler

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama:

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama: