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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.

Zafer Fatih Beyaz, Mümin Altaş   | 29.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına kapsamında ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Biden'ın, IFEMA Kongre Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşmesinin başında yaptığı konuşmada, uzun bir aradan sonra tekrar bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

NATO Zirvesi'nin gündemi itibarıyla çok güçlü bir zirve olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Zirvede yarın devam edecek çalışmalarımızla inanıyorum ki ülkelerimize dolu dolu dönme fırsatını bulacağız. Sizlerin özellikle ABD olarak bu işte ön alışınız, NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir." dedi. 

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle son dönemde hububat ve akaryakıt konusunda olumsuz gelişmeler yaşandığına işaret eden Erdoğan, "Bu konuda denge politikasıyla süreci çözmenin gayreti içindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikasıyla netice alalım. Bir an önce de hububat konusunda şu anda bunun yokluğunu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkan sağlayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile TSİ 18.55'te başlayan görüşmesi basına kapalı devam ediyor.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer alıyor.

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