Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien Kovid-19'a yakalandı
ABD basını, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'ın Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.
Washington
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Bloomberg ve Politico gibi yayın organlarının üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak geçtiği haberlere göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi "pozitif" çıktı.
O'Brien'ın bir aile etkinliği esnasında Kovid-19'a yakalanmış olabileceğini belirten kaynaklar, kendisinin evden çalışmaya devam ettiğini kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump ile de yakından çalışan O'Brien, bugüne kadar Beyaz Saray'da Kovid-19'a yakalanan en üst düzey isim oldu.