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Dünya, Koronavirüs

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien Kovid-19'a yakalandı

ABD basını, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'ın Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Dildar Baykan   | 27.07.2020
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien Kovid-19'a yakalandı

Washington

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bloomberg ve Politico gibi yayın organlarının üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak geçtiği haberlere göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi "pozitif" çıktı. 

O'Brien'ın bir aile etkinliği esnasında Kovid-19'a yakalanmış olabileceğini belirten kaynaklar, kendisinin evden çalışmaya devam ettiğini kaydetti. 

ABD Başkanı Donald Trump ile de yakından çalışan O'Brien, bugüne kadar Beyaz Saray'da Kovid-19'a yakalanan en üst düzey isim oldu. 

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien Kovid-19'a yakalandı

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