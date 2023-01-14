Bern İletişim Müşaviri Altuğ'a BM'de veda programı düzenlendi
Anadolu Ajansının (AA), 2016-2022 yılları arasında Cenevre Temsilciliği görevini yürüten Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Bayram Altuğ'a, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde veda organizasyonu düzenlendi.
Cenevre
Program kapsamında bir konuşma yapan Altuğ, çocukluğundan bu yana uluslararası bir gazeteci olma hayali kurduğunu belirterek, bunu, Cenevre'de meslektaşlarının da desteğiyle hayata geçirdiğini söyledi, destekleri için herkese teşekkür etti.
Altuğ, BM Cenevre Ofisi'nin uluslararası diplomasi için çok önemli bir rol oynadığının altını çizerek, birçok uluslararası zirveyi buradaki gazeteci arkadaşlarıyla takip ettiğini ve onların desteğini aldığını söyledi.
BM'deki görevinden ayrılmasına rağmen buradaki yetkililer ve gazetecilerle iletişiminin devam edeceğini kaydeden Altuğ, "Bu programa katılan herkese içten teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.
BM Cenevre Ofisi İletişim Direktörü Alessandra Vellucci ise Altuğ'un görev süresi boyunca pozitif ve güler yüzlü bir çalışma arkadaşı olduğunu hatırlatarak, Altuğ'un, birçok üzücü konu ile ilgili haber yaptıkları dönemlerde ortama pozitif enerji getirdiğini belirtti.
Vellucci, yeni görevinde Altuğ'a başarılar diledi ve iletişimlerinin devam edeceğini vurguladı.
ACANU Başkanı Tamer Aboalenin, Altuğ'un görev süresi boyunca çok aktif çalıştığını hatırlatarak, kendisinin ACANU içinde de ayrı bir yeri olduğunu ve derneğe emek verdiğini söyledi.
Altuğ'un, pek çok uluslararası toplantıda ACANU adına moderatörlük yaptığını anımsatan Aboalenin, bu toplantılardan bazılarının dünya çapında yankı uyandırdığını ifade etti.
Yeni görevinde Altuğ'a ACANU adına başarılar dileyen Aboalenin, James Barr'ın "Lords of the Desert" isimli kitabını Altuğ'a hediye etti.
Konuşmaların ardından katılımcılara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.
Öte yandan Altuğ için düzenlenen veda etkinliğine, Moudon Türk Birliği ve Kültür Merkezi Başkanı Figen Arı ve Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği Başkanı Ender Demirtaş da katıldı.
2016-2022 yılları arasında ACANU Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Altuğ, bir süre önce Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği'ne İletişim müşaviri olarak atanmıştı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.