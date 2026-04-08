Berlin'de Filistinlileri hedef alan idam yasası protesto edildi

Mescid-i Aksa'nın kapalı tutulmasını ve İsrail'in çıkardığı idam yasasını protesto etmek için çok sayıda kişi Alexander Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, Filistin bayrakları ile üzerinde "Soykırımı durdurun", "Filistinli esirleri serbest bırakın" yazan dövizler ve Mescid-i Aksa'nın fotoğrafını taşıdı.

Eylemde, sembolik olarak Filistinli esirlerin darağacına götürülmesi canlandırıldı.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye, İran'a ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi ve Almanya'nın İsrail'e silah tedarik etmesini eleştirdi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, olaysız sona erdi.