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Dünya

Berlin'de camiye mermili tehdit

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Gazi Osman Paşa camisine mermi ve hakaret içerikli mektuplar gönderildi.

Cüneyt Karadağ   | 03.05.2019
Berlin'de camiye mermili tehdit

Berlin

Almanya'nın başkenti Berlin'de İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) ait Gazi Osman Paşa Camisi'ne hakaret içerikli mektup ve tehdit amacıyla mermi gönderildiği bildirildi.

Gazi Osman Paşa Camisi Dernek Başkanı Ali Şenel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Neukölln ilçesinde bulunan camiye Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından son üç haftadır tehdit ve hakaret içerikli mektuplar geldiğini ifade etti.

Bunun üzerine durumu polise bildirdiklerini belirten Şenel, son olarak mermi gelmesinin ardından cemaat olarak endişeye kapıldıklarını söyledi. Şenel, her Ramazan ayında verdikleri iftar davetlerini iptal edip etmemeyi dernek yönetimi olarak görüşeceklerini kaydetti.

Berlin polisinin konuya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

Alman medyası, Berlin Eyalet İçişleri Senatörü Andreas Geisel'in, Yeni Zelanda'daki saldırı sonrası başkentteki camilerin güvenliği konusunda yeni bir güvenlik planı taslağı hazırlattığını ifade etmişti.

Federal İçişleri Bakanlığı da Almanya'da geçen yıl Müslümanlara ve camilere yönelik 800'den fazla saldırı gerçekleştiğini açıklamıştı.

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