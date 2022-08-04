Dolar
17.97
Euro
18.28
Altın
1,786.99
ETH/USDT
1,620.80
BTC/USDT
22,884.00
BIST 100
2,727.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da Bağcılar Meydanı’nda vatandaşlara hitap ediyor.
logo
Dünya

Berlin’deki Grunewald ormanında patlama sonrası yangın çıktı

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Grunewald ormanında polise ait bir depoda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığı bildirildi.

Erbil Başay   | 04.08.2022
Berlin’deki Grunewald ormanında patlama sonrası yangın çıktı Fotoğraf: Ömer Sercan Karkuş/AA

Berlin

Berlin İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, polisin ele geçirdiği bombaları imha etmek üzere tuttuğu depoda sabaha karşı meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangının bitişikte bulunan Grunewald ormanına sıçradığı belirtildi.

Açıklamada, meydana gelen başka patlamaların ve kuraklığın yangını söndürme konusunda zorluk çıkardığı ifade edilerek şu anda depo ve çevresi de dahil 1,5 hektarlık ormanlık alanın yandığı kaydedildi.

100 itfaiye erinin olay yerinde olduğu aktarılan açıklamada, konutların yangından etkilenmediği bilgisi paylaşıldı.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, patlamanın nasıl gerçekleştiğinin henüz bilinmediği ifade edildi.

Öte yandan, yangın nedeniyle tren seferlerinin durdurulduğu ve bölgenin yakınındaki otoyolun kapatıldığı belirtilirken, çevredeki ev ve binaların pencere ve kapılarının kapalı tutulması istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı
Antalya'da yüksek nem bunalttı
13. Büyükelçiler Konferansı'nın teması '2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi'
Hakkari'de Eren Abluka-29 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Operasyonu başlatıldı
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı: KPSS'nin iptaline ilişkin süreç hakkında şeffaf şekilde bilgilendireceğiz

Benzer haberler

Berlin’deki Grunewald ormanında patlama sonrası yangın çıktı

Berlin’deki Grunewald ormanında patlama sonrası yangın çıktı

İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı

İngiltere, Almanya ve Fransa'da yeni sezon heyecanı başlıyor

Doğal gazı kesilen Avrupa'da kömür tüketimi artıyor

Doğal gazı kesilen Avrupa'da kömür tüketimi artıyor
Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı

Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı
Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Büchner: Alman hükümeti 'tek Çin' politikası izliyor

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Büchner: Alman hükümeti 'tek Çin' politikası izliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet