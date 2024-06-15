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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Berlin’de Filistin’e destek eyleminde çok sayıda gösterici gözaltına alındı

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek gösterisinde çok sayıda eylemci gözaltına alındı.

Erbil Başay  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Berlin’de Filistin’e destek eyleminde çok sayıda gösterici gözaltına alındı Fotoğraf: Erbil Başay - AA

Berlin

Kreuzberg ilçesinde Südstern metro istasyonu yakınında yüzlerce kişi, Filistin'e destek ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi.

Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler, Filistin bayrakları ile "Gazze’de soykırımı durdurun", "Gazze’deki soykırım hepimizi etkiliyor", "Gazze’de son aylarda, tüm dünyada 4 yılda hayatını kaybeden çocuklardan daha fazla çocuk öldürüldü" ve İsrail’e yaptırım" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteride "Filistin’e özgürlük", "Terörist İsrail", "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor" ve "İşgale hayır" sloganları atıldı.

Gneisenaustrasse metro istasyonuna gelindiğinde, polis göstericilere müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Bazı göstericilere kelepçe takılırken bir eylemcinin de gözaltına alındığı sırada baygınlık geçirdiği görüldü.

Polisin müdahalesi sonrası yürüyüşün devam etmesine izin verildi.

Yürüyüş güzergahında bir grup, İsrail bayrakları açarak gösteriyi provoke etmeye çalıştı. Polis, Filistin'e destek eylemine katılanlar ile provokasyon yapanlar arasına polis araçlarını koyarak gerilimin artmasını önledi. Ancak burada polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Filistin’e destek eylemi Oranien Meydanı’nda son buldu.

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