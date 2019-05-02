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Dünya

Benin'de hükümet karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü

Benin'de eski Cumhurbaşkanı Boni Yayi'nin evinin güvenlik güçleri tarafından kuşatılmasının ardından patlak veren protesto gösterilerinde 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Alaattin Doğru   | 02.05.2019
Benin'de hükümet karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü

Dakar

Afrika basınındaki haberlere göre, Benin ordusu ve emniyeti, eski Cumhurbaşkanı Boni Yayi'nin başkent Cotonou'daki evinin etrafını kuşattı. Yayi'nin tutuklanacağı söylentisi nedeniyle, kendisini destekleyen yüzlerce Beninli sokaklara çıktı.

Protestocular yollara barikat kurarken, polisin müdahalesinde şu ana kadar 2 kişi yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanı Sacca Lafia, polisin protestolara müdahalede gerçek mermi kullandığını doğruladı.

Benin'de 28 Nisan Pazar günü düzenlenen seçime, geçen yıl seçim yasasında yapılan değişiklik nedeniyle sadece iktidara yakın iki parti katılabilmişti.

Seçime katılım şartlarını ana muhalefet partileri bile sağlayamamıştı.

Aralarında Yayi'nin yanı sıra eski cumhurbaşkanlarından Nicephore Soglo'nun da bulunduğu muhalefet üyeleri, seçimin ardından yaptıkları açıklamada, katılım oranının yüzde 10'u bile geçemediğini belirterek Cumhurbaşkanı Patrice Talon'dan süreci durdurmasını talep etmişti.

Soglo, muhalefet liderlerini birlik için 1 Mayıs'ta evine davet etmişti.

12 milyon nüfuslu, en az 250 siyasi partinin bulunduğu Benin'de 1991'den bu yana ilk defa muhalefetin temsil edilmediği bir seçim düzenlendi.

Nisan 2016'da göreve gelen Cumhurbaşkanı Talon, siyasi rakiplerini devre dışı bırakmakla suçlanıyor.

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