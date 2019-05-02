Malezya'da "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliği
Malezya'da, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu tarafından 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması yapıldı.
Kuala Lumpur
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması gerçekleştirildi.
Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, UDEF Genel Başkan Yardımcısı Orhan Pekçetin, Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Zekeriya Akçam, üniversitenin rektörü Dzulkifli Abdul Rezak ve Uluslararası İslam Öğrenci Organizasyonları Federasyonu (IIFSO) Genel Sekreteri Enes Yalman katıldı.
Çok sayıda üniversite öğrencisinin de yer aldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra UDEF'in faaliyetlerini tanıtan kısa bir sunum yapıldı.
Uluslararası İslam Üniversitesi Rektörü Dzulkifli, görev yaptığı üniversitenin sadece Malaylara ve Müslümanlara değil, tüm insanlığa hitap ettiğini belirterek üniversitenin birinci hedefinin öğrencilere kültürel miras bırakmak olduğunu söyledi.
Büyükelçi Kavakcı, küresel düzenin insanlığa getirdiği felaketlere değindiği konuşmasında, "Şimdiye kadar bu düzene karşı çıkan iki lider gördüm. Birisi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğeri de Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed." şeklinde konuştu.
Üniversite öğrencilerine 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin de bilgi veren Kavakcı, o gün Türk milletinin darbeye karşı cesurca direnerek dünyada eşi benzeri bulunmaz bir örnek sergilediğini belirtti.
Etkinlik, katılımcılara hediye takdimleriyle son buldu.
"Doğu'dan Batı'ya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen ve 51 ülke 91 şehri kapsayan etkinlik, uluslararası öğrencileri kültürel etkinliklerde buluşturuyor.
AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması'nın kapanış töreni, cumartesi günü İstanbul'da yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.