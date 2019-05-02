Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.67
Dolar
5.96
BIST 100
94,179.37
Altın
1,270.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BMGK'den Kıbrıs'ta taraflara daha fazla güven artırıcı önlem çağrısı

BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs sorununun çözümü için her iki lidere başarı olasılığına zarar verecek eylemlerden kaçınma, daha fazla güven artırıcı önlem alma ve bunları uygulama çağrısında bulundu.

Betül Yürük   | 02.05.2019
BMGK'den Kıbrıs'ta taraflara daha fazla güven artırıcı önlem çağrısı

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'ta "anlamlı ve sonuç odaklı" müzakerelere yeniden başlama noktasında kaydedilen ilerlemelere ilişkin raporunu kapalı oturumda görüştü. 

Konseyin mayıs ayı dönem başkanı Endonezya'nın BM Daimi Temsilcisi Dian Triansyah Djani, toplantı sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Djani, BMGK'nin Guterres'in Kıbrıs raporunu ve geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'un Ada'da taraflarla istişarelere devam etmesi kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

BMGK'nin Kıbrıs'ta her iki tarafın da güvenlik ve ekonomik çıkarları için acil uzlaşı vurgusu yaptığını belirten Djani, taraflara "anlamlı ve sonuç odaklı" görüşmelerin başlayabilmesi için "temel kavramlar belgesi" üzerinde anlaşması çağrısında bulunulduğunu ifade etti.

Djani, BMGK'nin Kıbrıs'ta her iki lidere gelecek süreçte kamuya olumlu mesajlar verme, başarı olasılığına zarar verecek eylemlerden kaçınma, daha fazla güven artırıcı önlem alma ve bunları uygulama çağrısında da bulunduğunu söyledi.

Guterres, geçen ay konseye sunduğu raporunda, geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'un taraflarla yürüttüğü istişarelerin, müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacağını umduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aşırı sağ, Avrupa Birliği değerlerini tehdit ediyor
Trump görevden alınır mı?
ABD’nin İran’a yönelik kazan-kazan stratejisi
Batı Balkanlar'ın çözülemeyen sorunlarına AB'nin 'ağabeyleri' el attı
Aşırı sağın karanlık gölgesinde Avrupa

Benzer haberler

BMGK, JeM örgütünün lideri Mesud Azhar'ı yaptırım listesine aldı

BMGK, JeM örgütünün lideri Mesud Azhar'ı yaptırım listesine aldı

Rum seri cinayet zanlısı asker soruşturmasına İngiltere'den destek

'İsrail'in yayılmacı iştahı büyüyor'

'Savaş bölgelerinde cinsel şiddetle mücadele' tasarısı BMGK'de kabul edildi

'Savaş bölgelerinde cinsel şiddetle mücadele' tasarısı BMGK'de kabul edildi
Türkiye 5 Yemenlinin mal varlıklarını dondurdu

Türkiye 5 Yemenlinin mal varlıklarını dondurdu