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Dünya

Belçika'da yumurtada dioksin skandalı

Belçika'da bir şirket tarafından piyasaya sürülen ve yüksek miktarda dioksine rastlanan yaklaşık 75 bin yumurta toplatılmaya başlandı.

Yusuf Hatip   | 31.07.2019
Belçika'da yumurtada dioksin skandalı

Brüksel

Belçika'da bir şirket tarafından piyasaya sürülen 75 bin civarında yumurtada izin verilen limitin üstünde dioksine rastlandığı bildirildi.

Belçika medyasında yer alan habere göre, Limbourg merkezli şirket, dioksin miktarının aşıldığı tespit edilen yumurtaları piyasadan çekmeye ve sorunun kaynağını araştırmaya başladı.

Ülkede önde gelen süper market zincirlerine dağıtılan 0BE7050 referans numaralı yumurtaları alanlara, bu ürünleri tüketmemeleri ve geri getirmeleri çağrısında bulunuldu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından birinci sınıf kanserojen maddeler arasında gösterilen dioksin, hormonal sistemi etkileyerek bağışıklık sistemine zarar veriyor.


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