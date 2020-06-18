Belçika'da son 24 saatte 104 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Belçika'da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 104 arttı.
Brüksel
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Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 104 artarak 60 bin 348'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 10 artarak 9 bin 683'e yükseldi.
Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 19 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 40 kişinin taburcu edildiği bildirildi.
Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 7 azalarak 60'a düştüğü belirtildi.
Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 104 artarak 60 bin 348'e çıktığı kaydedilen açıklamada, 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 683'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 49'u hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.