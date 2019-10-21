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Dünya

Belçika'da polis şiddeti protestosu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık 200 kişi, polis şiddetine dikkati çekmek için protesto düzenledi.

Ata Ufuk Şeker   | 21.10.2019
Belçika'da polis şiddeti protestosu Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Brüksel'de polis şiddeti protestosu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi polis şiddetine dikkat çekmek için protesto düzenledi.Çeşitli dernek ve sivil toplum örgütlerinin çağrısı üzerine Brüksel Albertina meydanında toplanan yüzlerce gösterici “polis şiddetine karşı dur” yazılı pankart açtı. Göstericiler, “Adalet yoksa barış yok”, “Polis şiddetine son”, “Irkçı polise son”, “Adalet istiyoruz” sloganları attı. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )

Çeşitli dernek ve sivil toplum örgütlerinin çağrısı üzerine Brüksel'in şehir merkezinde yer alan Albertina Meydanı'nda 200 civarında gösterici toplandı.

Belçika polisinin özellikle protesto gibi toplumsal olaylarda "aşırı şiddet" uygulaması sebebiyle düzenlenen gösteride, "Adalet yoksa barış yok", "Polis şiddetine son", "Irkçı polise son" ve "Adalet istiyoruz" sloganları atıldı.

Göstericiler, "Polis şiddetine karşı dur" yazılı pankart açtı.

Protestocuların çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınması dikkati çekti.


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