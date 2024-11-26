Dolar
34.65
Euro
36.42
Altın
2,630.03
ETH/USDT
3,308.40
BTC/USDT
93,333.00
BIST 100
9,636.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Dünya

Belçika'da öğretmenler bir günlük greve gitti

Belçika'da Fransızca okullarda eğitim veren öğretmenler, sektördeki sorunlar nedeniyle bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Selen Valente Rasquinho  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Belçika'da öğretmenler bir günlük greve gitti

Brüksel

Belçika'nın başkenti Brüksel ile Fransızca konuşulan Valon bölgelerindeki okullarda öğretmenler bugün greve gitti.

Haziran ayında yapılan seçimlerin ardından göreve gelen Valonya-Brüksel Federasyonu Hükümetince getirilen tasarruf tedbirlerini protesto eden öğretmenler, bunun eğitimin kalitesini, çalışma koşullarını ve statülerini zayıflatacağını savunuyor.

Öğretmenler, hükümetin 2025 bütçesinin onaylanması öncesi iş bırakma eylemiyle taleplerinin yerine getirilmesini umuyor.

Belçika'da uzun süredir öğretmen eksikliği sıkıntısı yaşanıyor. Bir öğretmeni kadroya katmak, yeni akademik yıldan önceki haftalarda müdürler ve okul yönetimleri arasında mücadeleye dönüşüyor. Belçika'da, Fransızca ve Flamanca'dan oluşan çift dilli eğitim sisteminden kaynaklanan prosedürler de sektördeki işleyişi olumsuz etkiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ordu'da bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi
Narin Güran'ın cansız bedenini saklayan Nevzat Bahtiyar'ın aracının olay günü görüntüleri kamerada
SOLOTÜRK, Gelibolu'nun kurtuluş yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı
Orta Karadeniz'de kar yağışı ve fırtınanın yol açtığı elektrik kesintileri giderildi
Sıla bebeğin ölümüne ilişkin soruşturmada iddianameler hazırlandı

Benzer haberler

Belçika'da öğretmenler bir günlük greve gitti

Belçika'da öğretmenler bir günlük greve gitti

A Milli Basketbol Takımı, 1041. maçına çıkacak

Netanyahu Brüksel'e gelmesi halinde tutuklanacak

A Milli Basketbol Takımı, 1040. maçına çıkacak

A Milli Basketbol Takımı, 1040. maçına çıkacak
İtalya'da sağlık çalışanları 24 saatlik greve gitti

İtalya'da sağlık çalışanları 24 saatlik greve gitti
Kadıköy Belediyesi işçilerinin aldığı grev kararı bir dakika sürdü

Kadıköy Belediyesi işçilerinin aldığı grev kararı bir dakika sürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet