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Dünya, Koronavirüs

Belçika'da Kovid-19 vakalarında düşüş sürüyor

Belçika'da günlük Kovid-19 vaka sayısında yaklaşık 1 ay önce düşüşün başlamasının ardından vakalar 2021'in sonundan beri ilk kez günlük 10 binin altına geriledi.

Ömer Tuğrul Çam   | 22.02.2022
Belçika'da Kovid-19 vakalarında düşüş sürüyor

Brüksel

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, günlük ortalama yeni vaka sayısı 9 bin 500 civarına geriledi. Ülkede en son 29 Aralık'ta 10 binin altında vaka sayısı kaydedilmişti.

Kovid-19'a neden olan koronavirüsün Omicron varyantının Avrupa'da ilk tespit edildiği ülke olan Belçika'da bu varyantın hızla yayılmasıyla vakalar 25 Ocak'ta tepe noktasına ulaşarak günlük 52 bini aşmıştı.

Vakalarla aynı oranda olmasa da 1 aydır artan günlük ölüm sayıları da azalmaya başladı. Ülkede Kovid-19 nedeniyle günlük ölüm sayısı 41'e indi.

Belçika'da salgının başından bu yana Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 30 bin 15'e çıktı.

Belçika hükümeti, 11 Şubat'ta Kovid-19 vakalarında düşüş görülmesinin ardından salgına karşı alınan tedbirleri gevşetme kararı almıştı. Şu anda kapalı alanlarda maske zorunluğu ve restoran, bar, kafe gibi işletmelere girişte Kovid belgesi sorulması dışında günlük hayatta ciddi bir kısıtlayıcı tedbir bulunmuyor.

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