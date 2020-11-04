Euro
9.94
Dolar
8.51
BIST 100
1,162.01
Altın
1,891.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı aylar sonra ilk kez düşüşte

Brüksel'deki yoğun bakım yatakları doldu, Liege'de hastanelere yardım için askeri personel görevlendirildi.

Ömer Tuğrul Çam   | 04.11.2020
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı aylar sonra ilk kez düşüşte

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Belçika'da yaz sonundan beri artışta olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ilk kez düşüş gösterdi.

Her 100 bin kişiye düşen vaka sayısı bakımından 1774 ile Avrupa'da en vahim durumda bulunan Belçika'da, 25-31 Ekim haftasında günlük ortalama vaka sayısı bir önceki haftaya göre ağustos sonundan beri ilk kez yüzde 4 düşerek 14 bin 235 oldu.

Tatil sezonunun bitimi ve okulların açılmasıyla ülkedeki vaka sayıları artmaya başlamış, ekim başında artış çok hızlanınca hükümet sokağa çıkma kısıtlaması ve mağazalar, restoran, kafe, bar gibi yerlerin kapatılması gibi önlemlere başvurmuştu.

Ortalama vaka sayısının ilk kez düşmesine rağmen hastaneye yatırılan kişilerin ve hayatını kaybeden hastaların sayısında artış görülüyor.

Hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören kişi sayısı bahardaki ilk dalgayı geçerek 7 bin 485'e yükseldi. Hastaların 1351'i yoğun bakımda tedavi görüyor. Belçika genelinde 2 bin civarında yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Bazı hastanelerde doluluk oranları da çok yükseldi. Başkent Brüksel'de yoğun bakım yataklarının tamamen dolduğu, bazı hastaların başka şehirlere gönderildiği belirtildi.

Liege kentinde ise hastanelere yardım için ordu harekete geçti. Bazı hastanelerdeki sağlık personeline yardım etmeleri amacıyla ordu personeli, bu hastanelere gönderildi. Liege'den 3 Kovid-19 hastası, helikopterle tedavi için Almanya'ya sevk edildi.

Belçika'da bugüne kadar salgından 12 bin 126 kişi hayatını kaybetti. Son dönemde günlük ortalama 136 kişi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi, Kovid-19'a ilişkin mesai düzenlemesi için toplandı
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı aylar sonra ilk kez düşüşte
Rusya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 19 bin 768 ile en yüksek seviyeye ulaştı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulların sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk
'Çocuğumuza gönül rahatlığıyla sarılamıyoruz'

Benzer haberler

İzmir'deki depremde yaralanan 27 kişinin tedavisi Ege Üniversitesi Hastanesinde sürüyor

İzmir'deki depremde yaralanan 27 kişinin tedavisi Ege Üniversitesi Hastanesinde sürüyor

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı aylar sonra ilk kez düşüşte

Yeni Malatyaspor'da üç kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Endonezyalılar hükümetin Kovid-19’la mücadelesinden memnun değil

Endonezyalılar hükümetin Kovid-19’la mücadelesinden memnun değil
'Çocuğumuza gönül rahatlığıyla sarılamıyoruz'

'Çocuğumuza gönül rahatlığıyla sarılamıyoruz'
'Çaresiz kalıp oksijen cihazına bağlandığınızda hastalığın ciddiyetini fark ediyorsunuz'

'Çaresiz kalıp oksijen cihazına bağlandığınızda hastalığın ciddiyetini fark ediyorsunuz'