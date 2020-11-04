Euro
9.94
Dolar
8.51
BIST 100
1,162.19
Altın
1,890.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

FBI 'evde kalın' mesajı bırakan otomatik aramaları araştırıyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu, seçmenleri arayarak "güvende olun, evde kalın" mesajı bırakan otomatik aramalarla ilgili soruşturma başlattı.

Emel Gözellik   | 04.11.2020
FBI 'evde kalın' mesajı bırakan otomatik aramaları araştırıyor

Traverse

ABD İç Güvenlik Bakanlığından bir yetkili, seçmenleri oy kullanmaktan caydırmayı amaçlayan "Bu sadece bir test çağrısıdır. Evde kalma zamanı. Güvende olun, evde kalın." mesajlı otomatik aramalarla ilgili ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından inceleme başlatıldığını bildirdi.

Bu tip otomatik aramaların her seçimde olabileceğini belirten yetkili, seçmenlere sakin olmaları çağrısında bulunarak, FBI'ın konuyla ilgili araştırmalarına devam ettiğini kaydetti.

Kansas'ta yaşayan Dan Doughty salı sabahı robotik bir kadın sesinden gelen çağrıyı aldığını belirterek, bunun seçmeni oy vermekten caydırmayla ilgili olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi, Kovid-19'a ilişkin mesai düzenlemesi için toplandı
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı aylar sonra ilk kez düşüşte
Rusya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 19 bin 768 ile en yüksek seviyeye ulaştı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulların sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk
'Çocuğumuza gönül rahatlığıyla sarılamıyoruz'

Benzer haberler

FBI 'evde kalın' mesajı bırakan otomatik aramaları araştırıyor

FBI 'evde kalın' mesajı bırakan otomatik aramaları araştırıyor

ABD'den Tayvan'a 600 milyon dolarlık SİHA satışına onay

Pakistan, çalınan 45 tarihi eseri ABD'den teslim aldı

Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası tansiyon yükseldi

Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası tansiyon yükseldi
ABD yeni başkanını seçiyor

ABD yeni başkanını seçiyor
New Yorklular ABD başkanlık seçiminden beklentilerini AA'ya değerlendirdi

New Yorklular ABD başkanlık seçiminden beklentilerini AA'ya değerlendirdi