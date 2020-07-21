Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
120,359.28
Altın
1,824.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan bağışı kampanyasına desteklerinden dolayı AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak’a nezaket ziyareti gerçekleştiriyor AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin Ankara’da "Sosyal medya düzenlemesine" ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 64 bini aştı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 201 artarak 64 bin 94'e yükseldi.

Şerife Çetin   | 21.07.2020
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 64 bini aştı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 5 artarak 9 bin 805'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, Belçika'da Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 201 artarak 64 bin 94'e yükseldiği belirtildi.

Vaka sayıları artıyor

Son 1 haftada günlük vaka sayısının ortalama 175'e yükseldiğine işaret edilen açıklamada, vaka sayısında son 7 günde yüzde 79'luk, hastaneye kaldırılma oranında ise yüzde 50'lik bir artış gözlemlendiği vurgulandı.

İlk etapta vaka sayılarındaki düşüşün ardından günlük basın toplantıları kaldırılan Belçika'da, tekrar haftada 3 kez Kovid-19'a ilişkin gelişmeler hakkında basın toplantısı düzenleneceği açıklandı.

Belçika'da normalleşme süreci

Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 1 Temmuz'da normalleşme sürecinin 4'üncü aşamasına geçildi.

Buna göre market alışverişlerinin tek kişi olarak 30 dakikada yapılması sınırlaması kalkarken, bir kişi aynı hafta içinde en fazla 15 kişiyle görüşebiliyor.

Kafe ve restoranlarda sosyal mesafenin korunması koşuluyla 15 kişi bir araya gelebilirken, toplu taşımada, hastanelerde ve süpermarketlerde maske takma şartı devam ediyor.

Dini hizmetler, törenler, düğünler ve cenazeler 200 kişiyle yapılabiliyor. Amatör, profesyonel spor faaliyeti ve müsabakaları kapalı alanda 200, açık alanda 400 izleyiciyle gerçekleştirilebiliyor.

Artan vaka sayıları çerçevesinde 23 Temmuz'da bir araya gelecek Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin normalleşmede 5'inci aşamaya geçilmesine yeşil ışık yakması beklenmiyor.

Uzmanlar, vaka sayılarında artışın devam etmesi halinde tüm ülke genelinden ziyade, bölgesel tecrit ve kısıtlama politikalarına başvurulabileceğine işaret ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran, Kovid-19’un ikinci dalgasında kısmı kısıtlamaları yeniden hayata geçirdi
Gagauz Özerk Yeri’nden Kovid-19 ile mücadelede Türkiye’ye yardım çağrısı
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 64 bini aştı
İran Otizm Derneği Başkanı: Ülkede otizmli çocuklarda Kovid-19 vaka sayısı 10 kat arttı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 783 bini geçti

Benzer haberler

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 64 bini aştı

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 64 bini aştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 373 bin 628'e yükseldi

Belçika'da Kovid-19 vakaları bir haftada yüzde 61 arttı

Endonezya, Kovid-19 vakası sayısında Çin'i geçti

Endonezya, Kovid-19 vakası sayısında Çin'i geçti
Türkiye'de Kovid-19'dan 199 bin 834 kişi iyileşti

Türkiye'de Kovid-19'dan 199 bin 834 kişi iyileşti
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 14 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 14 milyonu aştı