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Dünya

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 61 bini aştı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 61 bin 427'ye yükseldi.

Şerife Çetin   | 30.06.2020
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 61 bini aştı

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, son 24 saatte 66 yeni vaka tespit edildi. 

Günlük veri açıklanmayan ülkede, haftalık rapora göre günde ortalama 82 yeni vakanın saptandığı, 14 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 5 kişinin ise hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 747'ye yükseldi.

Belçika, 1 Temmuz'da normalleşme sürecinde dördüncü aşamaya geçecek. Yüzme havuzları, eğlence parkları, sinema ve tiyatrolar belli kısıtlamalar altında açılırken, kültürel faaliyetlerin kapalı alanlarda 200, açık alanlarda 400 kişiyle düzenlenmesine izin verilecek.

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