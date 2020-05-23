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Dünya

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 57 bine yaklaştı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 299 artarak 56 bin 810'a ulaştı.

Yusuf Hatip   | 23.05.2020
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 57 bine yaklaştı

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 34 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 32 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 9 azalarak 259 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 299 artarak 56 bin 810'a çıktığı aktarılan açıklamada, 25 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 237'ye yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

Belçika'da normalleşme süreci

Ülkede normalleşmenin ikinci aşamasına hafta başında geçildi. Okullar, 18 Mayıs'ta sıkı tedbirler altında kademeli olarak tekrar eğitim öğretime başladı.

Müze ile hayvanat bahçeleri gerekli önlemleri almak ve bilet satışlarını internetten yapmak kaydıyla yeniden kapılarını açtı. Aynı koşullar altında kütüphaneler de hizmet verebiliyor.

Kuaförler randevuyla müşteri kabul edebiliyor. Azami 30 kişinin katılımıyla düğün ve cenaze törenleri yapılabiliyor.

Pazar yerleri de sosyal mesafe kurallarına uyularak açıldı. Spor kulüpleri en çok 20 kişiyle ve açık havada antrenman yapabiliyor. İş yerlerinde uzaktan çalışma esas alınıyor.

Bir sonraki aşamaya da en erken 8 Haziran'da geçilecek.

Spor müsabakalarının ve iç turizmin başlaması ise daha sonra değerlendirilecek.

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