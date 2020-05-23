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Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Çin'in Hong Kong güvenlik yasasına tepki

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için yeni güvenlik yasası çıkarma girişimine tepki gösterdi.

Şerife Çetin   | 23.05.2020
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Çin'in Hong Kong güvenlik yasasına tepki

Brüksel

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Borrell, AB'nin "Bir Ülke, İki Sistem" ilkesi çerçevesinde Hong Kong'un istikrar ve refahına büyük önem verdiğini belirtti. 

Borrell, Hong Kong'un yüksek derecede özerkliğinin muhafazasının korunması gerektiğine işaret etti.

Yeni bir yasa çıkarılırken "Bir Ülke, İki Sistem" ilkesinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Borrell, aynı zamanda Hong Kong'un temel yasası uyarınca demokratik bir tartışma ve taraflara danışmanın en doğru seçenek olacağını ifade etti.

Borrell, AB'nin gelişmeleri yakından takip edeceğini vurguladı.

Çin'in yeni güvenlik yasası

Çin’in Hong Kong'daki İrtibat Bürosu Direktörü Luo Huining, Hong Kong'daki hükümet karşıtı gruplara yönelik "dış müdahale, bağımsızlık yanlısı güçler ve radikal şiddetle mücadele etmek için ulusal güvenlik yasasının çıkarılması" gerektiğini açıklamıştı.

Çin hükümetince 2003'te Hong Kong’da çıkarılması talep edilen yasaya karşı bölgede kitlesel protesto hareketleri düzenlenmiş, Pekin yönetimi geri adım atmak durumunda kalmıştı.

Hong Kong'un temel yasasının 23'üncü maddesi, yerel hükümetin gerekli görmesi durumunda, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanete karşı kanunlar çıkarmasını öngörüyor.

Söz konusu "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası", bölgede Pekin yönetiminin nüfuzunu pekiştirecek en önemli yasa olarak değerlendiriliyor.

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