Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 30 bine yaklaştı
Belçika'da yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1629 artarak 29 bin 647'ye ulaştı.
Brüksel
Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede hastaneye kaldırılanların sayısının son 24 saatte 392 arttığı, 477 kişinin ise taburcu edildiği belirtildi.
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Ülkede şu ana kadar Kovid-19 tanısı konan 6 bin 463 kişinin taburcu edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, 5 bin 353 kişinin ise halen hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 39 azalarak 1223 olduğu ifade edildi.
Kovid-19 görülen kişi sayısının 1629 artarak 29 bin 647'ye çıktığına dikkat çekilen açıklamada, virüs nedeniyle son 24 saatte 268 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitiren hasta sayısı ise 3 bin 600'a yükseldi.
Belçika’da Kovid-19 nedeniyle yeni ekonomik tedbirler alındı
Ülkede bankaların Kovid-19 nedeniyle sıkıntı yaşayan işletmelere destek sağlaması için 50 milyar avroluk kredi garanti programı başlatıldı.
Belçika’da Kovid-19 nedeniyle ticari işletmelerin icra ve iflasları geçici olarak durduruldu. Sağlık ve gıda gibi kritik sektörlerde çalışanların ek mesailerinden vergi alınmamasına karar verildi.
İşsizlik ödeneğindeki kademeli azalış salgın dönemi boyunca durduruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.