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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmesi
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Dünya

Afgan makamlarına göre Taliban son bir haftada 30 sivili öldürdü

Afganistan Ulusal Güvenlik Şurası, ülkede son bir haftada 30 sivilin Taliban tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 12.04.2020
Afgan makamlarına göre Taliban son bir haftada 30 sivili öldürdü

Kabil

Şura Sözcüsü Cavid Faisal, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının son bir haftada 9 vilayette 30 sivili öldürdüğünü söyledi.

Sivillerin çoğunun Taliban tarafından yerleştirilen bombaların patlatılması nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade eden Faisal, iki sivilin yaralandığını belirtti.

Faisal, sivil ölümlerinin önüne geçilmesi için ateşkes yapılması gerektiğini kaydetti.

Taliban reddetti

Taliban'dan yapılan açıklamada, Afganistan Ulusal Güvenlik Şurasının açıklamasının asılsız olduğu savunuldu.

Taliban üyelerinin hiçbir zaman sivilleri hedef almadığı ileri sürülen açıklamada, aksine ABD ve Afgan güçlerinin sivilleri öldürdüğü iddia edildi.


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