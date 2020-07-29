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Dünya, Koronavirüs

Belçika'da Kovid-19 vaka sayıları artarken, ölüm oranı düşüyor

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 234 artarak 66 bin 662'ye yükseldi.

Şerife Çetin   | 29.07.2020
Belçika'da Kovid-19 vaka sayıları artarken, ölüm oranı düşüyor

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Belçika'da Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 11 artarak 9 bin 833'e ulaştığı, ölüm oranında günlük ortalamanın yüzde 29 azaldığı ifade edildi.

Açıklamada, Belçika'da Kovid-19 vaka sayısının 234 artarak 66 bin 662'ye çıktığı kaydedildi.

Son 1 haftada günlük vaka sayısının ortalama 327'ye yükseldiğine işaret edilen açıklamada, vaka sayısında son 7 günde yüzde 70'lik, hastaneye kaldırılma oranında ise yüzde 45'lik artış gözlemlendiği vurgulandı.

Yeni tedbirler bugün başlıyor

Belçika'da Kovid-19 vakalarının son haftalarda hızla yükselmesinin ardından hükümetin aldığı yeni tedbirler bugün uygulamaya giriyor.

Bu çerçevede, bir aile 4 haftada sosyal çerçeve içinde sadece 5 kişiyle görüşebilecek. Bu 5 kişi dışında herhangi biriyle görüşmenin zorunlu olduğu durumlarda maske kullanılması ve sosyal mesafeye riayet edilmesi istendi.

Kapalı alanlardaki toplantılarda en fazla 100 kişi, açık hava toplantılarında 200 kişi bulunabilmesine izin verilecek. Bu tür toplantılarda maske takmak zorunlu olacak.

Hükümetin evden çalışma uygulamasının devamını "kuvvetle" önerdiği yeni kararlar içinde, yardıma ihtiyacı bulunanlar dışında herkesin alışverişe tek başına gitmesi, alışveriş yapılan dükkanda 30 dakikadan fazla durulmaması gibi maddeler yer aldı.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin geçen haftaki toplantısında da hafta sonundan başlayarak açık hava pazar yerleri ile halkın yoğun olarak alışveriş yaptığı cadde ve sokaklar gibi kamuya açık alanlarda maske takmak zorunlu olmuştu. Bunların dışında kafe ve restoranlara gidenlerden telefon numarası ve e-posta adreslerinin alınması, bu bilgilerin 14 gün boyunca saklanması kararlaştırılmıştı. 

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