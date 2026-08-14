Belçika'da 2026'nın en sıcak günü yaşandı

[1/28] Belçika’nın başkenti Brüksel’de etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi.

[2/28] Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı.

[3/28] Belçika Meteoroloji Kurumu, Brüksel’in de aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle uyarı yayımladı.

[4/28] Belçika’nın başkenti Brüksel’de etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. Belçika Meteoroloji Kurumu, Brüksel’in de aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle uyarı yayımladı.

[5/28] Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı.

[6/28] Belçika’nın başkenti Brüksel’de etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. Belçika Meteoroloji Kurumu, Brüksel’in de aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle uyarı yayımladı.

[7/28] Belçika’nın başkenti Brüksel’de etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. Belçika Meteoroloji Kurumu, Brüksel’in de aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle uyarı yayımladı.

[8/28] Belçika’nın başkenti Brüksel’de etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. Belçika Meteoroloji Kurumu, Brüksel’in de aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle uyarı yayımladı.

[9/28] Belçika’nın başkenti Brüksel’de etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. Belçika Meteoroloji Kurumu, Brüksel’in de aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle uyarı yayımladı.

[10/28] Belçika’nın başkenti Brüksel’de etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. Belçika Meteoroloji Kurumu, Brüksel’in de aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle uyarı yayımladı.

[11/28] Belçika’nın başkenti Brüksel’de etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. Belçika Meteoroloji Kurumu, Brüksel’in de aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle uyarı yayımladı.

[12/28] Belçika’nın başkenti Brüksel’de etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. Belçika Meteoroloji Kurumu, Brüksel’in de aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle uyarı yayımladı.

[13/28] Belçika’nın başkenti Brüksel’de etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. Belçika Meteoroloji Kurumu, Brüksel’in de aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle uyarı yayımladı.

[14/28] Belçika’nın başkenti Brüksel’de etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. Belçika Meteoroloji Kurumu, Brüksel’in de aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle uyarı yayımladı.

[15/28] Belçika’nın başkenti Brüksel’de etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. Belçika Meteoroloji Kurumu, Brüksel’in de aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle uyarı yayımladı.

[16/28] Belçika’nın başkenti Brüksel’de etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. Belçika Meteoroloji Kurumu, Brüksel’in de aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle uyarı yayımladı.

[17/28] Belçika’nın başkenti Brüksel’de etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. Belçika Meteoroloji Kurumu, Brüksel’in de aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle uyarı yayımladı.

[18/28] Belçika’nın başkenti Brüksel’de etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. Belçika Meteoroloji Kurumu, Brüksel’in de aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle uyarı yayımladı.

[19/28] Belçika’nın başkenti Brüksel’de etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. Belçika Meteoroloji Kurumu, Brüksel’in de aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle uyarı yayımladı.

[20/28] Belçika’nın başkenti Brüksel’de etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. Belçika Meteoroloji Kurumu, Brüksel’in de aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle uyarı yayımladı.

[21/28] Belçika’nın başkenti Brüksel’de etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. Belçika Meteoroloji Kurumu, Brüksel’in de aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle uyarı yayımladı.

[22/28] Belçika’nın başkenti Brüksel’de etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. Belçika Meteoroloji Kurumu, Brüksel’in de aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle uyarı yayımladı.

[23/28] Belçika’nın başkenti Brüksel’de etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. Belçika Meteoroloji Kurumu, Brüksel’in de aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle uyarı yayımladı.

[24/28] Belçika’nın başkenti Brüksel’de etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. Belçika Meteoroloji Kurumu, Brüksel’in de aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle uyarı yayımladı.

[25/28] Belçika’nın başkenti Brüksel’de etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. Belçika Meteoroloji Kurumu, Brüksel’in de aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle uyarı yayımladı.

[26/28] Belçika’nın başkenti Brüksel’de etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. Belçika Meteoroloji Kurumu, Brüksel’in de aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle uyarı yayımladı.

[27/28] Belçika’nın başkenti Brüksel’de etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. Belçika Meteoroloji Kurumu, Brüksel’in de aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle uyarı yayımladı.

[28/28] Belçika’nın başkenti Brüksel’de etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. Belçika Meteoroloji Kurumu, Brüksel’in de aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle uyarı yayımladı.