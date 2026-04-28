Belçika Savunma Bakanı Francken: Tüm gözler Ankara'da Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne işaret ederek, "Tüm gözler Ankara'da" mesajı verdi.

ABD'ye resmi ziyarette bulunan Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından mesaj paylaştı.

Francken, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne değinerek, "Tüm gözler Ankara'da" ifadelerini kullandı.

NATO Zirvesi öncesinde ABD'nin Avrupalı müttefiklere savunma harcamalarını artırma yönünde baskı kurduğunu belirten Francken, savunma sanayinin de ülkelerin savunma harcamalarını artırmasına eşlik etmesinin önemine işaret etti.

Francken, ABD-İran Savaşı'nın da gündemde olduğunu hatırlatarak, ABD ile İran arasında istikrarlı bir ateşkes sağlanmasının ardından Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak amacıyla bir Avrupa operasyonuna katkıda bulunma kararı alındığını anımsattı.

Belçika'nın mayın karşıtı tedbirler konusunda uzman olduğunu aktaran Francken, bu doğrultuda mayın temizleme gemisi "Primula"nun Baltık Denizi'nden Doğu Akdeniz'e yönlendirildiğini bildirdi.