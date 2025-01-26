Dolar
35.68
Euro
37.48
Altın
2,771.75
ETH/USDT
3,341.70
BTC/USDT
105,036.00
BIST 100
10,104.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Fenerbahçe ile Göztepe maçının ardından basın toplantısı düzenlendi.
logo
Dünya

Belarus'ta sandık çıkış anketine göre seçimi Lukaşenko kazandı

Belarus'ta sandık çıkış anketine göre cumhurbaşkanı seçimini Aleksandr Lukaşenko yüzde 87,6 oy oranı ile kazandı.

Ali Cura  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Belarus'ta sandık çıkış anketine göre seçimi Lukaşenko kazandı

Minsk

Belarus devlet televizyonundan yapılan açıklamaya göre, cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yerel saatle 20.00'de kapanmasının ardından sandık çıkış anketi sonucu adayların aldığı oy oranları belli oldu.

Buna göre mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko yüzde 87,6 ile seçimin galibi olurken, Belarus Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Sergey Sırankov yüzde 2,7, Belarus Liberal Demokrat Parti lideri Oleg Gaydukeviç yüzde 1,8, bağımsız aday iş insanı Anna Kanopatskaya yüzde 1,6, Cumhuriyetçi Adalet ve Emek Partisi lideri Aleksandr Hijnyak ise yüzde 1,2 oy aldı.

Bütün adaylara karşı oy kullananların oy oranı ise yüzde 5,1 oldu.

Anketin 11 bin 948 kişiyle yapıldığı belirtildi.

Öte yandan Belarus Merkez Seçim Komisyonu, saat 18.00 itibarıyla seçimlere katılım oranının yüzde 81,50 olduğunu açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Türkiye, Sudan'da hastaneye yapılan ve can kayıplarına yol açan saldırıyı şiddetle kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Adana'da balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri'nde inceleme başlatıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Savunma Bakanı Abbasi ile Bağdat'ta görüştü

Benzer haberler

Belarus'ta sandık çıkış anketine göre seçimi Lukaşenko kazandı

Belarus'ta sandık çıkış anketine göre seçimi Lukaşenko kazandı

AB: Belarus cumhurbaşkanlığı seçimi ne özgür ne de adil

Belarus'ta halk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

Belarus'ta halk, Batı ile gerginliğin gölgesinde cumhurbaşkanını seçecek

Belarus'ta halk, Batı ile gerginliğin gölgesinde cumhurbaşkanını seçecek
Belarus'ta cumhurbaşkanı seçimi için erken oy verme işlemi başladı

Belarus'ta cumhurbaşkanı seçimi için erken oy verme işlemi başladı
Hırvatistan'da cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 74,66'sını alan Milanovic zaferini ilan etti

Hırvatistan'da cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 74,66'sını alan Milanovic zaferini ilan etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet