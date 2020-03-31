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Dünya, Koronavirüs

Belarus'ta Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Belarus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 75 yaşındaki bir tiyatro oyuncusu hayatını kaybetti.

Dmitri Chirciu   | 31.03.2020
Belarus'ta Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Minsk


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, yaptığı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan tiyatro oyuncusu 75 yaşındaki Viktor Daşkeviç'in hayatını kaybettiğini ve bunun ülkedeki virüs kaynaklı ilk ölüm olduğunu söyledi.

Lukaşenko, Daşkeviç'in aynı zamanda zatürre hastası olduğunu belirtti.

30 Ağustos'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Lukaşenko, seçimleri ertelemek için bir neden bulunmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Lukaşenko, geçen hafta yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yönelik sıkı tedbirlere karşı çıkarak, "Ayakların üzerinde durarak ölmek, dizlerin üstünde yaşamaktan daha iyidir. Burada virüs yok." ifadelerini kullanmıştı.

Belavia Belarus Havayolları da Moskova Domodedovo Havalimanı ile Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'na 30 Nisan’a kadar, Kazakistan’a 14 Nisan’a kadar ve Ukrayna’ya da 24 Nisan’a kadar uçak seferlerini durdurdu.

Belarus Sağlık Bakanlığı, dün ülkede Kovid-19 vaka sayısını 152 olarak açıklamıştı.

Belarus Hükümeti ise Kovid-19 vakalarının bulunduğu ülkelerden gelenlerin 14 gün evde kalması yönünde karar almıştı.

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