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Dünya

Belarus’ta protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümek istedi

Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protesto etmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümek isteyen göstericileri polis engelledi.

Ali Cura   | 30.08.2020
Belarus’ta protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümek istedi Fotoğraf: Marina Serebryakova / AA

Minsk

Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protesto etmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümek isteyen göstericiler polis tarafından engellendi.

Başkent Minsk’te Bağımsızlık Meydanı’nda güvenlik güçlerinin toplanmasına izin vermediği protestocular, ellerinde Belarus’un 1995 öncesindeki beyaz-kırmızı-beyaz renkli bayrakları ile Stella Meydanı’na yürüdü.

Belarus ordusu askerleri, dikenli teller ile çevrili Stella Meydanı’ndaki anıt önünde bekleyerek göstericileri bu bölgeye yaklaştırmadı. Güvenlik güçleri zırhlı araçlar üzerindeki hoparlörlerden sık sık göstericilerin dağılması için uyarıda bulundu.

Meydanda toplanan binlerce kişi, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümek istedi.

Güvenlik güçleri, kalkanlar ve polis araçları ile barikat kurarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yolu kapattı. Barikatın arkasında ise askeri zırhlı araçların beklediği görüldü.

Barikat önünde toplanan göstericiler, 66. doğum günü olan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko aleyhinde sloganlar attı. Daha sonra protestocuların büyük kısmı, yağmurun başlamasıyla dağıldı.

Şehir merkezinde protestoların başladığı saatlerde kesilen mobil internet bağlantısı yeniden sağlandı.

Lukaşenko’dan otomatik silahlı fotoğraf

Protestoların devam ettiği esnada Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisinden Rus basınına, Lukaşenko’nun çelik yelekli ve elinde otomatik silah ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde yer aldığı bir fotoğraf servis edildi.

Bu arada şehir dışındaki askeri birliklerden silahlı zırhlı araçların şehir merkezine doğru hareket ettiğini gösteren bazı görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Öte yandan Belarus Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Nikolay Latışenok, protestocuların olduğu bölgeye gelerek, gösterilerin izinsiz olduğu uyarısında bulundu. İktidarın muhalefet ile müzakerelerde bulunmayacağını belirten Latışenok, sadece inisiyatif grupları ile görüşeceklerini ifade etti. Ayrıca Latışenok, yönetimin anayasa reformu hazırladığını dile getirdi.

Gösterilerde 140 gözaltı

Belarus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Minsk’teki gösterilerde 140 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar hakkında izinsiz gösterilere katıldığı gerekçesiyle idari işlem başlatıldığı ifade edilen açıklamada, bazı göstericilerin Bağımsızlık Caddesi'nde polis arabasına saldırarak zarar verdiği bildirildi. Açıklamada, şehirde durumun kontrol altında ve sakin olduğu belirtildi.

Belarus Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, protestolar esnasında yaklaşık 150 devlet görevlisinin tehdit aldığı kaydedildi.

Belarus’ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı.

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