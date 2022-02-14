Dolar
13.57
Euro
15.36
Altın
1,862.62
ETH/USDT
2,954.80
BTC/USDT
42,600.00
BIST 100
2,018.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla’da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in duruşması ertelendi. Ailenin Avukatı Rezan Epözdemir adliye binası önünde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Belarus ile Ukrayna Savunma Bakanları bölge güvenliğini görüştü

Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ali Cura   | 14.02.2022
Belarus ile Ukrayna Savunma Bakanları bölge güvenliğini görüştü

Minsk

Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna tarafının inisiyatifi ile gerçekleşen telefon görüşmesinde Hrenin ve Reznikov’un iki ülke arasında askeri alanda iş birliği, iş birliğinde problemli noktalar, bölgedeki güvenlik ve güven ortamını güçlendirmeye yönelik somut adımların ele alındığı belirtildi.

Hrenin, Ukrayna halkının Belarus için kardeş halk olduğunu ve olacağını vurgulayarak, "Belarus, Ukrayna ile ilişkilerde gerilimin başlatıcısı değildir." dedi.

Reznikov ise iki ülke arasındaki iş birliğinin yeniden başlatılması, güvenlik ve karşılıklı güven konularında iş birliğinin yoğunlaştırılmasını istedi.

Tatbikat Ukrayna’ya tehdit değil mesajı

Hrenin, görüşmenin sonunda Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun "Ukrayna ile ilişkilerin düzeltilebileceğine" yönelik sözlerini hatırlattı.

Her iki bakanın Müttefik Kararlılığı-2022 askeri tatbikatını da ele aldığı aktarılan açıklamada, "Her iki bakan, bu tatbikatın kardeş ülkelerin güvenliğine tehdit oluşturmadığına inançlarını belirtti." ifadeleri kullanıldı.

Hrenin ve Reznikov’un şeffaflığı ve karşılıklı güveni artırmak için somut adımlar attığı vurgulanan açıklamada, görüşmenin diyalog ortamını yeniden canlandırmak, olumsuz görüşleri azaltmak ve bölgede güvenliği sağlamak için gerçekleştirildiği kaydedildi.

Belarus ve Rusya’nın 10 Şubat’ta başlattığı “Müttefik Kararlılığı-2022” ortak askeri tatbikatı Belarus topraklarında sürüyor. Tatbikat 20 Şubat’ta sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vakaları tüm illerde 100 bin kişide 100'ü aştı
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
Kanada’da aşı karşıtı kamyoncularla anlaşma sağlandı
Türkiye'de 73 bin 787 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 919 bin 255'e çıktı

Benzer haberler

Belarus ile Ukrayna Savunma Bakanları bölge güvenliğini görüştü

Belarus ile Ukrayna Savunma Bakanları bölge güvenliğini görüştü

Kremlin: Ukrayna'nın NATO'dan vazgeçmesi, endişelerimize yönelik yanıta yardımcı olur

İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'daki durumun çok tehlikeli olduğunu söyledi

Yunanistan, vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmalarını tavsiye etti

Yunanistan, vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmalarını tavsiye etti
G7'den Rusya'ya ağır yaptırım uyarısı

G7'den Rusya'ya ağır yaptırım uyarısı
Rusya-Ukrayna gerilimi enerji fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor

Rusya-Ukrayna gerilimi enerji fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor