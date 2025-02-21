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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BBC, Gazze belgeselini yayından kaldırdı

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Gazze'deki savaşın çocuklar üzerindeki etkisini anlatan belgeselini, "anlatıcının Hamas yetkilisinin oğlu olduğu" gerekçesiyle yayından kaldırdı.

Zuhal Demirci  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
BBC, Gazze belgeselini yayından kaldırdı

Londra

BBC, "Gazze: Savaş Bölgesinde Nasıl Hayatta Kalınır" adlı belgeselin 14 yaşındaki anlatıcısı Abdullah el-Yazuri'nin, Hamas yönetimindeki Filistin Tarım Bakan Yardımcısı Eymen el-Yazuri'nin oğlu olduğunun gündeme gelmesinin ardından belgeseli iPlayer platformundan kaldırdı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'den yapılan açıklamada, belgeselin yapımcı şirketi tarafından bu durum hakkında önceden bilgi verilmediği belirtildi.

Açıklamada, "Bu belgesel, Gazze'deki çocukların yaşadığı deneyimleri anlatan önemli hikayeler içeriyor, ancak program hakkında devam eden sorular var. Bu nedenle yapım şirketiyle ek kontroller gerçekleştiriyoruz ve süreç tamamlanana kadar belgesel iPlayer platformunda yer almayacak." ifadeleri kullanıldı.

BBC, başlangıçta belgeseli platformda tutarak açıklama eklemeyi planladığını, ancak artan baskılar nedeniyle yayından kaldırma kararı aldığını duyurdu.

Belgeselin yapımcısı Hoyo Films konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lisa Nandy de bu konuyu BBC ile görüşeceğini belirterek, belgeselde yer alan kişilerin nasıl seçildiğine dair soruların yanıtlanması gerektiğini ifade etti.

"Gazetecilik dürüstlüğünü korumakla yükümlü"

Öte yandan Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezi'nden (ICJP) yapılan açıklamada, BBC'nin belgeseli yayından kaldırma kararına tepki gösterilerek, "Bu tür baskılar, Gazze'deki yaşamı anlatan tanıklıkların izleyicilere ulaşmasını engelleme girişimidir." ifadesi kullanıldı.

Filistinli sesleri susturma çabalarına karşı direnilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "BBC, hayatın gerçeklerinin kamusal söylemden silinmemesini sağlayarak gazetecilik dürüstlüğünü korumakla yükümlü." değerlendirmesinde bulunuldu.

BBC'nin belgeseli yayından kaldırmasıyla başlayan "yayıncı kuruluşun tarafsızlık ilkesine ne kadar bağlı kaldığı" konusundaki tartışmalar sürüyor.

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