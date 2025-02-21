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Dünya

Güney Afrika'daki G20 Dışişleri Bakanları toplantısında aile fotoğrafı çekilmedi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'nda aile fotoğrafı verilmedi.

Murat Özgür Güvendik  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Güney Afrika'daki G20 Dışişleri Bakanları toplantısında aile fotoğrafı çekilmedi

Johannesburg

Johannesburg'daki Ulusal Rekreasyon Merkezi'nde (NASREC) düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'nda, bakanların toplu aile fotoğrafı çekmemesi dikkati çekti.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Genel Müdürü Zane Dangor, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, aile fotoğrafı çekilmemesinin zaman darlığından kaynaklandığını belirtti.

Dangor, "İlk defa aile fotoğrafı çekilmiyor değil. Daha önce Brezilya'daki toplantıda da çekilmedi. Bir aile fotoğrafı çekilmesi için yer ayarladık ancak toplantılar geç saate kadar sürdüğü için zaman dolduğunda baskı oluştu. Bu yüzden aile fotoğrafı çekmedik." dedi.

Güney Afrika medyasında yer alan haberlere göre, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın aralarında bulunduğu bazı ülkelerden dışişleri bakanlarının, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile aynı karede yer almak istemedikleri için aile fotoğrafı çektirmeyi reddettikleri öne sürüldü.

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