Dolar
26.55
Euro
28.65
Altın
1,907.84
ETH/USDT
1,648.70
BTC/USDT
25,946.00
BIST 100
7,716.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Batı Trakyalı Türklerden yağmur duası

Batı Trakya'da Türkler, bölgede ve ülke genelinde devam eden yangınlar nedeniyle yağmur duasına çıktı.

Ayhan Mehmet  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
Batı Trakyalı Türklerden yağmur duası Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Gümülcine

Gümülcine ve İskeçe'deki camilerde bir araya gelen soydaşlar, birçok noktada devam eden orman yangınlarının önüne geçilmesi için cuma namazının ardından yağmur duası yaptı.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal'ın da katıldığı Gümülcine yakınlarında bulunan Kozlardere köyü camisindeki yağmur duasını, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif yaptı.

Müftü Şerif, dua öncesi yaptığı konuşmada, Danışma Kurulu olarak yangınlardan zarar gören soydaşlar için yardım kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

Ormanların yok olmasıyla yaşanabilecek sel felaketine karşı uyarılarda bulunan Şerif, bunun önüne geçilmesi için önlem alınmaya başlanması gerektiğini vurguladı.

Başkonsolos Ünal da orman yangınının yol açtığı hasarı yerinde görmek için köyleri ziyaret ederek soydaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ülkede 19 Ağustos'tan beri süren yangınlar, tamamen kontrol altına alınamasa da 7'nci gününde etkisini kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da yıllardır kullanılmayan sulama kanalı yeniden tarıma kazandırıldı
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 6'ıncı kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Muğla'nın iç kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi’nin 198. yıl dönümü anısına Ankara'da resepsiyon düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ecdadın zaferlerini şeref madalyası olarak göğsümüzde iftiharla taşıyoruz

Benzer haberler

Batı Trakyalı Türklerden yağmur duası

Batı Trakyalı Türklerden yağmur duası

Yunanistan'ın Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu

Yunanistan son 20 yılın en büyük orman yangınını yaşıyor

Yangınların devam ettiği Yunanistan'da kundaklama teşebbüsleri tespit edildi

Yangınların devam ettiği Yunanistan'da kundaklama teşebbüsleri tespit edildi
Yunanistan'daki yangınlar yöre halkını evlerinden, hayvanlarından ve ağaçlarından etti

Yunanistan'daki yangınlar yöre halkını evlerinden, hayvanlarından ve ağaçlarından etti
Yunanistan’da yangınlar 6’ncı gününde de devam ediyor

Yunanistan’da yangınlar 6’ncı gününde de devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet