Basın toplantısında 'THY sürprizi'
AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varheyli ile Arnavutluk Başbakanı Rama'nın basın toplantısı sırasında ikilinin arkasından Türk Hava Yollarına (THY) ait bir uçağın geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
TİRAN
Basın toplantısı sırasında ikilinin arkasından Türk Hava Yollarına (THY) ait bir uçağın geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
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AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi ile Arnavutluk Başbakanı Rama basın toplantısı düzenledi— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) May 5, 2021
İkilinin arkasından THY’ye ait bir uçağın geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu
📍Tiran/Arnavutluk pic.twitter.com/Hi557v7O62