Euro
10.00
Dolar
8.33
BIST 100
1,420.00
Altın
1,786.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Basın toplantısında 'THY sürprizi'

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varheyli ile Arnavutluk Başbakanı Rama'nın basın toplantısı sırasında ikilinin arkasından Türk Hava Yollarına (THY) ait bir uçağın geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

06.05.2021
Basın toplantısında 'THY sürprizi'

TİRAN
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, AB'nin Arnavutluk'a gönderdiği aşıların başkent Tiran'daki teslim töreninde Başbakan Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısı sırasında ikilinin arkasından Türk Hava Yollarına (THY) ait bir uçağın geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 26 bin 476 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 356 kişi hayatını kaybetti
İran'da Kovid-19'un Hindistan mutasyonuna rastlandı
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayılarında önemli derece düşüş yaşadık

Benzer haberler

Basın toplantısında 'THY sürprizi'

Basın toplantısında 'THY sürprizi'

THY 'tam kapanma' sürecinde yurt içi bilet değişiklik taleplerini ücretsiz gerçekleştirecek

Arnavutluk'taki genel seçimde oy kullanma işlemi sona erdi