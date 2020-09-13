Euro
8.88
Dolar
7.48
BIST 100
1,102.70
Altın
1,940.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sivrihisar Hava Gösterileri, SHG Airshow 2020 başladı
logo
Dünya

Barış Pınarı bölgesinde yeni eğitim-öğretim yılı başladı

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler alınarak yaklaşık 7 bin birinci sınıf öğrencisi dersbaşı yaptı.

Eşref Musa,Ömer Koparan   | 13.09.2020
Barış Pınarı bölgesinde yeni eğitim-öğretim yılı başladı Fotoğraf: Eşref Musa / AA

Tel Abyad

Terör örgütü YPG/PKK'dan Barış Pınarı Harekatı'yla kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki ilkokullarda, yeni eğitim-öğretim yılına Kovid-19'a karşı önlemler alınarak dersbaşı yapıldı.

Bölgedeki okullarda, bu sene ilk etapta sadece birinci sınıfa başlayacak yaklaşık 7 bin öğrenci yüz yüze eğitim alacak.

Dezenfekte edilen okullarda, tekli sıralarda eğitim verilecek. Sosyal mesafenin korunması için sınıftaki öğrenci sayısı minimumda tutulacak.

Tel Abyad Milli Eğitim Müdürü Samer Hamdo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk etapta 21 Eylül’e kadar sadece birinci sınıf öğrencilerinin dersbaşı yapacağını söyledi.

Hamdo, Tel Abyad ve Rasulayn'daki toplam 377 okulda yaklaşık 7 bin öğrencinin dersbaşı yaptığını ifade ederek ilerleyen süreçte üst sınıfların da duruma göre okula dönebileceğini belirtti.

Birinci sınıf öğretmeni Celal Abbavi de "Kovid-19'dan dolayı sadece birinci sınıf öğrencileri eğitime başladı. Yeni eğitim yılının Tel Abyad öğrencileri ve halkına hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

6 yaşındaki Tel Abyadlı birinci sınıf öğrencisi Ahmet Celil, yeni eğitim yılı başladığı ve akranları ile bir arada olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bine yaklaştı
Erzincan'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı
İran'da son 24 saatte 128 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: İlaç endüstrisi savunma sanayisi kadar önemli
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 350 bini aştı

Benzer haberler

Barış Pınarı bölgesinde yeni eğitim-öğretim yılı başladı

Barış Pınarı bölgesinde yeni eğitim-öğretim yılı başladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İlkokul 1. sınıf öğretmenleri velilerle çevrim içi toplantı yapacak

Edirne'de 'EBA mobil destek aracı' öğrenci ve velilerden tam not aldı

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi giriş belgeleri erişime açıldı

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi giriş belgeleri erişime açıldı
Üniversite kaydını kaçıran adaylara kayıt hakkı

Üniversite kaydını kaçıran adaylara kayıt hakkı
Milli Eğitim Bakanlığı lisansüstü eğitim için 54 ülkeye 750 burslu öğrenci gönderecek

Milli Eğitim Bakanlığı lisansüstü eğitim için 54 ülkeye 750 burslu öğrenci gönderecek