Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.17
Dolar
5.46
BIST 100
101,881.80
Altın
1,308.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Çelik, basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Bangsamoro Müslümanlarının acı kaybı

MİKC Birinci Başkan Yardımcısı Cafer hayatını kaybetti.

Ahmet Furkan Mercan   | 13.03.2019
Bangsamoro Müslümanlarının acı kaybı

Ankara

Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) Birinci Başkan Yardımcısı Gazali Cafer, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Filipinler'in ulusal basınına yansıyan haberlere göre, geçen yıl temmuz ayında felç geçiren Cafer'in ülkenin güneyindeki Davao şehrinde vefat ettiği bildirildi.

Bangsamoro'nun tarihi mücadelelerinde liderlik rolü üstlenen Cafer, Moro Müslümanlarının geleceğini şekillendiren Bangsamoro Organik Yasası (BOL) referandumu görüşmelerinde yer almıştı.

Referandum öncesi mevcut geçiş otoritesi sözcülüğü görevini de yürüten Cafer'in cenazesi MİKC merkez karargahının bulunduğu Sultan Kudarat şehrinden kaldırılacak.

Gazali Cafer

1943 yılında doğan Cafer, Filipinler’in güneyinde yer alan Cotabato City’deki Notre Dame Koleji’nden mezun oldu. 

MİKC lideri Hacı Murat İbrahim’in Siyasi İşlerinden Sorumlu Birinci Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Cafer, cephe adına Filipinler hükümeti ile çatışmaların sonlandırılması anlaşmasını 1997 Temmuzunda Cagayan de Oro şehrinde imzaladı.

2017’de de BOL taslağını hazırlayan taraflardan Bangsamoro Geçiş Otoritesi’ne (BTA) başkanlık yapan Cafer, en son Şubat ayında Başkanlık Sarayı Malacanang’da düzenlenen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte’nin de katıldığı yemin töreninde görülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cezayir yeni bir değişim sürecini tetikleyebilir
GÖRÜŞ | Kosova-Sırbistan müzakerelerinde kritik aşama
Buteflika'nın çekilme kararı ve muhtemel senaryolar
Cezayir devlet başkanlığı seçimleri: Korku ve travmayı aşmak
Almanya'nın Afrika'da tutunma çabaları

Benzer haberler

Duterte'den Arakanlı Müslümanlara Filipinler'de yaşama önerisi

Duterte'den Arakanlı Müslümanlara Filipinler'de yaşama önerisi

Pompeo'dan Güney Çin Denizi çıkışı

Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den Morolu Misuari'ye izin

Mahathir'den Filipinler'in güneyindeki barış sürecine destek

Mahathir'den Filipinler'in güneyindeki barış sürecine destek
Mahathir, Bangsamoro Özerk Bölgesi Başbakanı ile görüştü

Mahathir, Bangsamoro Özerk Bölgesi Başbakanı ile görüştü
Filipinler'de Mayon Yanardağı'nda volkanik hareketlilik

Filipinler'de Mayon Yanardağı'nda volkanik hareketlilik