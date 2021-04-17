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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için vefatının 28. yılında kabri başında düzenlenen anma törenine katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için vefatının 28. yılında kabri başında düzenlenen anma törenine katılıyor.
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Dünya

Bangladeş'te polis, maaş artışı isteyen işçilere ateş açtı: 4 ölü

Bangladeş'in güneydoğusunda bir elektrik santralinde çalışan ve maaşlarında artış talep eden işçilere polisin ateş açması sonucu, 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Emel Öz   | 17.04.2021
Bangladeş'te polis, maaş artışı isteyen işçilere ateş açtı: 4 ölü

Ankara

The Straits Times'daki habere göre, polis yetkilisi Azizul İslam yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin, Chittagong'da yapım aşamasında olan elektrik santralinde maaş zammı talep eden işçilerin kendilerine saldırması sonucu ateş açtığını bildirdi.

Açılan ateş sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını belirten İslam, durumu kontrol altına almaya çalıştıklarını ifade etti.

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