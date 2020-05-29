Euro
7.61
Dolar
6.84
BIST 100
104,986.40
Altın
1,733.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nin Haydarpaşa Limanı’ndan Karadeniz’e uğurlama törenine katılıyor
logo
Dünya

Bangladeş'te Kovid-19 vaka sayısı 42 bin 844'e yükseldi

Bangladeş'te salgınının başladığı 8 Mart'tan bu yana günlük vaka sayısındaki artış en yüksek seviyeye ulaştı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 29.05.2020
Bangladeş'te Kovid-19 vaka sayısı 42 bin 844'e yükseldi Fotoğraf: Zakir Hossain Chowdhury/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bangladeş'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 523 artarak 42 bin 844'e çıktı.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 2 bin 523 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede Kovid-19 salgınının başladığı 8 Mart'tan bu yana günlük vaka sayısındaki artış en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülke genelindeki vaka sayısı 42 bin 844'e ulaşırken, salgın nedeniyle 582 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan Bangladeş'te, bugün tedavisi tamamlanan 590 kişi taburcu edildi, toplam iyileşen sayısı 9 bin 15'e yükseldi.

Dün, Kamu İdaresinden Sorumlu Devlet Bakanı Ferhad Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda Avrupa ve Batı ülkesinin yaptığı gibi ekonomik faaliyetlerin başlaması için ülke genelinde 26 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamasını 30 Mayıs’tan sonra sınırlı ölçüde hafifletmeye karar verdiklerini bildirmişti.

Uzmanlar ise sokağa çıkma yasağı uygulamasının hafifletilmesinin Kovid-19'un yayılmasını artırabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore'de okullar yeniden kapatıldı
Kovid-19'u önlemek için evde de maske takmak faydalı olabilir
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 103 bin 379'a yükseldi
Lübnan'da yeniden açılan camilerde cuma namazı kılındı
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Brusaferro: Sonbaharda ikinci dalga olabilir

Benzer haberler

Kovid-19'u önlemek için evde de maske takmak faydalı olabilir

Kovid-19'u önlemek için evde de maske takmak faydalı olabilir

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 103 bin 379'a yükseldi

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Brusaferro: Sonbaharda ikinci dalga olabilir

Bangladeş'te Kovid-19 vaka sayısı 42 bin 844'e yükseldi

Bangladeş'te Kovid-19 vaka sayısı 42 bin 844'e yükseldi
Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 2,6 milyonu geçti

Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 2,6 milyonu geçti
Avusturya’da 11 hafta sonra cuma namazı kılındı

Avusturya’da 11 hafta sonra cuma namazı kılındı